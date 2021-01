Calciomercato Torino, il primo nome è Kurtic: Giampaolo punta la mezz’ala del Parma, ecco quando si può chiudere (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Torino vuole chiudere per Jasmin Kurtic.La mezz'ala attualmente in forza al Parma sarebbe in pole per andare a sostituire Meitè. Quest'ultimo - partito direzione Milan - ha lasciato un grande vuoto qualitativo e numerico nella rosa di Marco Giampaolo, che adesso chiede un rinforzo di qualità in quella zona del campo per proseguire una striscia di buoni risultati e prestazioni intrapresa nell'ultimo periodo. L'idea della dirigenza granata sarebbe quella di chiudere l'affare entro l'inizio della settimana entrante, con una cifra complessiva di 4 milioni di euro che andrebbe a soddisfare le richieste del club emiliano per il centrocampista ex Palermo.VIDEO Calciomercato Juventus, si punta Scamacca: la trattativa con il Genoa entra nel vivoSedici le ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilvuoleper Jasmin.La mezz'ala attualmente in forza alsarebbe in pole per andare a sostituire Meitè. Quest'ultimo - partito direzione Milan - ha lasciato un grande vuoto qualitativo e numerico nella rosa di Marco, che adesso chiede un rinforzo di qualità in quella zona del campo per proseguire una striscia di buoni risultati e prestazioni intrapresa nell'ultimo periodo. L'idea della dirigenza granata sarebbe quella dil'affare entro l'inizio della settimana entrante, con una cifra complessiva di 4 milioni di euro che andrebbe a soddisfare le richieste del club emiliano per il centrocampista ex Palermo.VIDEOJuventus, siScamacca: la trattativa con il Genoa entra nel vivoSedici le ...

