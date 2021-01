Calciomercato Napoli, Giuntoli chiede Thauvin ma rimane spiazzato (Di sabato 16 gennaio 2021) Tramonta definitivamente la possibilità di vedere Florian Thauvin vestire la divisa del Napoli. Il futuro del giocatore francese, da mesi accostato alla società azzurra, non sarà certamente in Serie A. Il motivo sta tutto nelle richieste assolutamente fuori budget fatte pervenire dal suo entourage. Il Napoli non scenderà a patti con gli agenti di Thauvin L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tramonta definitivamente la possibilità di vedere Florianvestire la divisa del. Il futuro del giocatore francese, da mesi accostato alla società azzurra, non sarà certamente in Serie A. Il motivo sta tutto nelle richieste assolutamente fuori budget fatte pervenire dal suo entourage. Ilnon scenderà a patti con gli agenti diL'articolo

