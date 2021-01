Calciomercato Napoli, De Laurentis vuole Junior Firpo: il terzino del Barcellona è il primo nome per la fascia azzurra (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Napoli cerca un rinforzo sugli esterni.La compagine guidata da Rino Gattuso sta incappando in un periodo di discontinuità non indifferente. Questo anche a causa del rendimento di alcuni giocatori in particolare ma anche dei numerosi infortuni che hanno colpito negli ultimi tempi la franchigia azzurra. De Laurentis vorrebbe regalare un nuovo laterale di assoluta qualità al tecnico calabrese, sondando il terreno per diversi profili che potrebbero fare bene all'ombra dello Stadio Diego Armando Maradona e delle Serie A. Il nome sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli sarebbe quello di Junior Firpo.Il giovane classe 2000 attualmente in forza al Barcellona, ha collezionato soltanto 33 presenze dal 2019 e sarebbe in cerca di una maggiore continuità lontano dalla ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilcerca un rinforzo sugli esterni.La compagine guidata da Rino Gattuso sta incappando in un periodo di discontinuità non indifferente. Questo anche a causa del rendimento di alcuni giocatori in particolare ma anche dei numerosi infortuni che hanno colpito negli ultimi tempi la franchigia. Devorrebbe regalare un nuovo laterale di assoluta qualità al tecnico calabrese, sondando il terreno per diversi profili che potrebbero fare bene all'ombra dello Stadio Diego Armando Maradona e delle Serie A. Ilsul taccuino del direttore sportivo Giuntoli sarebbe quello di.Il giovane classe 2000 attualmente in forza al, ha collezionato soltanto 33 presenze dal 2019 e sarebbe in cerca di una maggiore continuità lontano dalla ...

