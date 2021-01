Calciomercato Juventus, la conferma: Paratici in pole per la stella brasiliana (Di sabato 16 gennaio 2021) Calciomercato Juventus – Non solo calciatori affermati, Paratici è a caccia di talenti. Dopo i due affari Reynolds e Rovella, la Juventus potrebbe accaparrarsi un nuovo possibile crack del calcio mondiale. Stiamo parlando di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 , stellina del Santos. In patria è considerato il futuro della nazionale verdeoro. Ultimamente è finito nel mirino del Real Madrid. Ma giungono voci interessanti dalla Spagna: la Juventus è in vantaggio. Calciomercato Juventus, Kaio Jorge vuole i bianconeri Infatti ecco la conferma di “Don Balon”. Stando a quanto svelato dal quotidiano iberico e riportato da Calciomercato.it, il suo arrivo in Serie A potrebbe avvenire prima dell’ultima giornata di mercato invernale, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 16 gennaio 2021)– Non solo calciatori affermati,è a caccia di talenti. Dopo i due affari Reynolds e Rovella, lapotrebbe accaparrarsi un nuovo possibile crack del calcio mondiale. Stiamo parlando di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 , stellina del Santos. In patria è considerato il futuro della nazionale verdeoro. Ultimamente è finito nel mirino del Real Madrid. Ma giungono voci interessanti dalla Spagna: laè in vantaggio., Kaio Jorge vuole i bianconeri Infatti ecco ladi “Don Balon”. Stando a quanto svelato dal quotidiano iberico e riportato da.it, il suo arrivo in Serie A potrebbe avvenire prima dell’ultima giornata di mercato invernale, ...

