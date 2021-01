Calciomercato, il Benevento pensa già al futuro: accordo per un difensore (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le occasioni a parametro zero vanno sfruttate, soprattutto in questo periodo. Il Calciomercato è condizionato inevitabilmente dalla pandemia in corso e di soldi ne girano pochi. Servono soprattutto le idee, come quella avuta dal Benevento e dal direttore sportivo Pasquale Foggia. La società giallorossa starebbe per bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del difensore tunisino Montassar Talbi. In scadenza di contratto con i turchi del Rizespor, il classe 1998 dovrebbe approdare nel Sannio la prossima estate, legandosi al club del presidente Oreste Vigorito con un contratto fino al 2024. Sul giocatore si era mossa anche l’Udinese ma il Benevento avrebbe piazzato nelle ultime ore l’allungo decisivo, provando anche a portare a termine la trattativa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le occasioni a parametro zero vanno sfruttate, soprattutto in questo periodo. Ilè condizionato inevitabilmente dalla pandemia in corso e di soldi ne girano pochi. Servono soprattutto le idee, come quella avuta dale dal direttore sportivo Pasquale Foggia. La società giallorossa starebbe per bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni deltunisino Montassar Talbi. In scadenza di contratto con i turchi del Rizespor, il classe 1998 dovrebbe approdare nel Sannio la prossima estate, legandosi al club del presidente Oreste Vigorito con un contratto fino al 2024. Sul giocatore si era mossa anche l’Udinese ma ilavrebbe piazzato nelle ultime ore l’allungo decisivo, provando anche a portare a termine la trattativa ...

AntonioDiC_19 : #Kurtic spinge per il #Torino, il #Crotone ha chiesto Lucas #Castro alla #Spal, il Benevento chiude per #Reynolds (… - BombeDiVlad : ???? #Benevento: bloccato il giovane difensore #Talbi ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - AlesSantomauro : ??Accordo tra #Benevento e Montassar #Talbi per giugno #Calciomercato - passione_inter : Pinamonti in bilico, l'Inter è indecisa: il Benevento resta alla finestra - - fit_village : RT @TuttoRegia: #Reggiana, ufficiale il colpo #DelPinto: il centrocampista classe ‘90 ha lasciato il #Benevento e firmato un contratto fino… -