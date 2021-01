Calciomercato, Benatia pronto a tornare in Serie A. La Juve sfoglia la margherita in attacco, richieste per Eriksen (Di sabato 16 gennaio 2021) Il weekend non frena le trattative di Calciomercato, la sessione invernale entra sempre più nel vivo: non sono previsti grandi scossoni ma innesti in grado di aumentare la qualità e le rotazioni delle squadre. Si muovono le big del campionato, ma anche le medie e le piccole. Tutte le operazioni nel dettaglio. Benatia – L’ex Juventus può tornare in Italia. Negli ultimi giorni contatti con il Genoa, ma la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Benatia è il Parma. Il tecnico D’Aversa potrebbe avere a disposizione un calciatore di altissimo livello, il club lavora per convincere il difensore a lasciare il suo club attuale, l’Al-Duhail. JuveNTUS – I bianconeri continuano la ricerca ad un attaccante. Il nome preferito da Andrea Pirlo è quello di Giroud ma l’accordo può andare in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) Il weekend non frena le trattative di, la sessione invernale entra sempre più nel vivo: non sono previsti grandi scossoni ma innesti in grado di aumentare la qualità e le rotazioni delle squadre. Si muovono le big del campionato, ma anche le medie e le piccole. Tutte le operazioni nel dettaglio.– L’exntus puòin Italia. Negli ultimi giorni contatti con il Genoa, ma la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni diè il Parma. Il tecnico D’Aversa potrebbe avere a disposizione un calciatore di altissimo livello, il club lavora per convincere il difensore a lasciare il suo club attuale, l’Al-Duhail.NTUS – I bianconeri continuano la ricerca ad un attaccante. Il nome preferito da Andrea Pirlo è quello di Giroud ma l’accordo può andare in ...

DiMarzio : Dopo #Strootman un altro possibile ritorno in #SerieA: il #Parma pensa a #Benatia - SkySport : Parma, idea Benatia per la difesa: primi contatti per l'ex difensore di Roma e Juventus - samuele_calcio : #Calciomercato #SerieA, il #Parma è interessato all'ex #Juventus, #Benatia che potrebbe ritornare il Italia in que… - CalcioMindset : Il Parma pensa ad un altro ritorno in Serie A. Si tratta di Benatia che, secondo Sky Sport, sarebbe nel mirino del… - calciomercatoit : ?? #Parma - Per la difesa spunta anche l'ex Juve, #Benatia ?? #CMITmercato -