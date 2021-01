Calcio a 5 | Serie A 2020-2021 | vittorie per Genova e Mantova | cade il Petrarca contro Ostia nel 16° turno

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) E’ il fattore campo a dominare la scena in questo sabato dedicato alla regular season dia 5 di. Il 16°che si chiuderà definitivamente con il posticipo tra San Giuseppe e Pesaro, oggi impegnato in Champions League, e il 30 marzo tra Feldi Eboli e Meta Catania, ha visto andare in scena tre sfide premianti le compagini di casa. Partiamo dal rotondo successo per 8-5 del Todis Lido diil. Gli uomini di Gianfranco Angelini hanno trovato grande continuità nella loro azione offensiva e nonostante un grande Fornari (poker di reti) tra le fila ospiti, la vittoria è arrivata con le realizzazioni di Motta, Poletto (tripletta), Esposito e Rocha (tripletta). Come detto, alla formazione allenata da Luca Giampaolo ...