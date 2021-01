Bundesliga, la federcalcio indaga su un caso di razzismo in Union-Leverkusen (Di sabato 16 gennaio 2021) BERLINO - La federcalcio tedesca ha aperto un'indagine per capire se il giocatore dell'Union Berlin Florian Hubner abbia usato un insulto xenofobo contro il centrocampista del Bayer Leverkusen Nadiem ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021) BERLINO - Latedesca ha aperto un'indagine per capire se il giocatore dell'Berlin Florian Hubner abbia usato un insulto xenofobo contro il centrocampista del BayerNadiem ...

BERLINO - La Federcalcio tedesca ha aperto un'indagine per capire se il giocatore dell'Union Berlin Florian Hubner abbia usato un insulto xenofobo contro il centrocampista del Bayer Leverkusen Nadiem ...

