Bundesliga | frenano Lipsia e Dortmund e il Bayern può allungare

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ile il Borussiahanno perso punti preziosi nella sedicesima giornata della. IlMonaco, che giocherà domani contro il Friburgo è rimasto primo in classifica e domani in caso di vittoria potrebbe. Ilha pareggiato 2-2 sul terreno del Wolfsburg. Le reti che hanno deciso il match portano le firme di Nordi Mukiele al 6? e Willi Orban al 54? per gli ospiti. Mentre per il Wolfsburg i gol sono stati realizzati da Wout Weghorst al 22? e Renato Steffen al 35?. Ilresta secondo con 32 punti, gli uomini di Oliver Glasner, sesti a quota 26 punti. Il Borussiainvece ha pareggiato in casa con il Mainz. Ospiti in vantaggio con la rete di Levin Oztuanli al 57?. I padroni di casa trovano il gol del ...