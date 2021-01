Brexit | Boris Johnson ha avuto il massimo che potesse ottenere

crlggg : RT @Miti_Vigliero: Pure l'Uk #inchemani Né lui né la ministra della pesca Prentis perché molto impegnati alla vigilia di Natale, nel suo… - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Pure l'Uk #inchemani Né lui né la ministra della pesca Prentis perché molto impegnati alla vigilia di Natale, nel suo… - Ciccillo_56 : #financialtimerenzi definisce Renzi demolicion man. Prendere lezioni dagli inglesi mi pare fuori luogo. Loro hanno… - Paolo18030138 : RT @ConteZero76: Dice Il Guardian che Boris Johnson non ha neppure ancora letto il BRexit deal. Però stando a Casalino ha il tempo per chia… - Lucia41194788 : RT @ConteZero76: Dice Il Guardian che Boris Johnson non ha neppure ancora letto il BRexit deal. Però stando a Casalino ha il tempo per chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit Boris

la Repubblica

THE word ‘‘sovereignty’’ became critical to the Brexit debate – and vote – as Boris Johnson, Michael Gove, Jacob Rees-Mogg and others persuaded the country to leave the European Union.The last-minute Brexit deal means that fisheries arrangements between the UK and the EU are settled for now but won't prevent "rumblings" in the future, according to a Yorkshire academic.