Brasile | emergenza Covid in Amazzonia | Venezuela invia ossigeno

ROMA – Il governo venezuelano inviera' "immediatamente" ossigeno per uso medico nello Stato brasiliano di Amazonas, nel tentativo di aiutare le autorita' locali a far fronte alla scarsita' del prodotto nel pieno di una seconda ondata di contagi da Covid-19 che si sta registrando in questi giorni. A darne notizia e' il ministro degli Esteri di Caracas, Jorge Arreaza, che ha riferito tramite i social di aver ricevuto l'indicazione direttamente dal presidente Nicolas Maduro. Il dirigente venezuelano, ha reso noto di aver gia' parlato con il governatore dello Stato, Wilson Lima, e di aver gia' preparato il materiale.

Il ministero della Salute ha raccomandato agli Stati, Distretti Federali e Comuni il continuo rafforzamento delle attività di controllo del Covid. L’11 gennaio scorso il ministero della Salute del Gia ...

Covid, ponte aereo per l’Amazzonia rimasta senza ossigeno

Emergenza ossigeno in Brasile. L'aeronautica brasiliana ha avviato un ponte aereo per rifornire di ossigeno gli ospedali dell'Amazzonia, inondati di pazienti Covid legati alla nuova variante scoperta ...

