Borghi (Lega) a iNews24: “Crisi di governo, Mattarella non è così imparziale” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il deputato della Lega, Claudio Borghi Aquilini, nega di essere l’artefice delle trattative parlamentari mirate a sottrarre numeri alla maggioranza: “Non ho chiamato nessuno, ma è normale che i cinquestelle vogliano andarsene”. Molto duro anche sulle manovre dei “costruttori” e sulla costituzione di un nuovo gruppo al Senato in sostegno di Conte: “Stiamo parlando del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Il deputato della, ClaudioAquilini, nega di essere l’artefice delle trattative parlamentari mirate a sottrarre numeri alla maggioranza: “Non ho chiamato nessuno, ma è normale che i cinquestelle vogliano andarsene”. Molto duro anche sulle manovre dei “costruttori” e sulla costituzione di un nuovo gruppo al Senato in sostegno di Conte: “Stiamo parlando del L'articolo proviene da Inews.it.

borghi_claudio : Stasera parliamo di geopolitica con la Lega Giovani - borghi_claudio : @CiccioIlBrillo @mauriziolosavio L'On. Maniero è bravo e preparato. Magari venisse in Lega! Purtroppo però non ha m… - borghi_claudio : Spero abbiate sentito @matteosalvinimi a @Mezzorainpiu dire che domani a Bruxelles la Lega NON voterà il regolament… - imusumarra : RT @fattoquotidiano: TRATTATIVE La Lega lusinga deputati e senatori grillini e li spinge a tradire Conte. Centinaio: “Trattative in corso”… - caterino_teresa : RT @laura_maffi: “Riflettici bene, questa potrebbe essere l’ultima possibilità”, scrive Claudio Borghi (Lega) ad un parlamentare dei 5 Stel… -

Ultime Notizie dalla rete : Borghi Lega La Lega apre il suk: Borghi scrive ai 5S e offre “buoni ruoli” Il Fatto Quotidiano Borghi (Lega) a iNews24: “Crisi di governo, Mattarella non è così imparziale”

Il deputato della Lega, Claudio Borghi Aquilini, nega di essere l’artefice delle trattative parlamentari mirate a sottrarre numeri alla maggioranza: “Non ho chiamato nessuno, ma è normale che i ...

Festa Sant’Antonio, il Covid spegne i fuochi ma non la tradizione

Niente fuochi di Sant'Antonio e festeggiamenti a causa della pandemia. Non ci saranno i canti della tradizione, i "lullitte e faciule" o le cottore. Il ricordo di una delle feste più antiche e sentite ...

Il deputato della Lega, Claudio Borghi Aquilini, nega di essere l’artefice delle trattative parlamentari mirate a sottrarre numeri alla maggioranza: “Non ho chiamato nessuno, ma è normale che i ...Niente fuochi di Sant'Antonio e festeggiamenti a causa della pandemia. Non ci saranno i canti della tradizione, i "lullitte e faciule" o le cottore. Il ricordo di una delle feste più antiche e sentite ...