Bologna Verona | c’è il ct Mancini | quattro osservati speciali per l’Italia

zazoomblog : Bologna Verona 1-0 LIVE: fine primo tempo - #Bologna #Verona #LIVE: #primo #tempo - tam_della : @Inter Bastaaaa VATTENE arrogante e incompetente, SEI TU IL GAP, sei tu che hai perso lo scudetto lo scorso anno, p… - SciabolataFFP : Dimarco sul fondo mette dentro un pallone su cui non arrivano né #Kalinic né #Faraoni, chiuso in angolo sul secondo… - SciabolataFFP : La difesa del #Verona sta subendo un pochino il movimento e gli inserimenti dei giocatori del #Bologna, che sono ar… - marinabeccuti : Bologna avanti sul Verona all'intervallo grazie ad un rigore di Orsolini -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Verona

Prosegue la Serie A con gli incontri della diciottesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Bologna Verona ...