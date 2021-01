Bologna Verona 1-0 LIVE | colpo di testa pericoloso di Svanberg

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Occasione Barrow – Subitocon Barrow che calcia in diagonale, dall’interno dell’area, trovando la sicura parata di Silvestri. 15? Occasione Orsolini – Gran palla di Vignato sul secondo palo per Orsolini che calcia in mezza rovesciata, all’interno dell’area piccola, e non trova la porta. 17 ‘ Rigore di Orsolini – Silvestri salva su Orsolini nell’uno contro uno, sul rimpallo ...