Bologna | Mihajlovic | “Vittoria meritata | abbiamo mostrato umiltà Ma basta entrare in porta con il pallone”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 16 gennaio 2021) L'allenatore del, Sinisaha analizzato lacontro l'Hellas Verona ai microfoni di Sky: "Voglio fare i complimenti a Juric per la sincerità che hanel dire chemeritato la. Oggi siamo tornati allama non ci sono mai mancate le prestazioni. È stata una gara combattuta maavuto lo stesso loro carattere,avuto voglia di vincere senza subire gol. Complimenti ai ragazzi per l'. A volte vogliamoincon il, possiamo migliorare sotto quel punto di vista ma cerchiamo sempre di arrivare al risultato tramite il gioco".caption id="attachment 1058223" align="alignnone" ...