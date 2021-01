Bologna | i ristoranti contro il Governo | si procede per vie legali

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ail comitato “Tutela” ha riunito 140 locari, pronti a portare ildavanti al giudice, a causa delle restrizioni anti-Covid. I ristoratori dinon ci stanno più e sono pronti are per vieil. Infatti i ristoratori bolognesi hanno riunito un comitato chiamato “Tutela“, che comprende L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Italia : I ristoranti di Bologna sfidano il governo, davanti a un giudice - corrierebologna : Bar e ristoranti, c'è chi protesta al contrario. L'intervista allo chef Tavernier su .@corrierebologna - ReggioPress : Ristoranti aperti per protesta, a Pesaro arriva anche Sgarbi e a Bologna i vigili - ilcirotano : I ristoranti di Bologna sfidano il governo, davanti a un giudice - - stagliacollo : RT @Teresat14547770: Ristoranti aperti per protesta, a Pesaro arriva anche Sgarbi e a Bologna i vigili -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna ristoranti

AGI - Agenzia Italia

Dalla cucina del Cuoco di Latta in via Marenzio, Alessandro Tavernier ha portato i bolognesi sulle strade piemontesi del gusto, stregandoli con ravioli del plin e conquistandoli con una cucina territo ...Davanti alla vetrina che dà su via Santo Stefano due amiche chiacchierano mangiando una pizza. Chi passa si stropiccia gli occhi: «Si può mangiare fuori?». Qualcuno spiega che «stanno aprendo per prot ...