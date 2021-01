Bologna-Hellas Verona 1-0 (sintesi del match)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo otto gara senza vittorie i rossoblù ritrovano i tre punti contro unstranamente spento e di certo non aiutato dalle numerose assenze. Basta una rete di Orsolini su rigore per decidere. I padroni di casa si allontanano della zona rossa della classifica, agganciando la Sampdoria a pari punti. Gli ospiti frenano la loro corsa all’Europa. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Come da previsione i padroni di casa scendono in campo col 4-2-3-1. C’è Skorupski tra i pali, con la difesa composta dai centrali Danilo e Tomyasu e fasce a disposizione di De Silvestri e Dijks. Mediana con Schouten e Dominguez, sulla trequarti Orsolini, Soriano e Vignato. In avanti c’è Barrow, solo panchina per Palacio.Classico 3-4-2-1 per gli uomini di Juric. Silvestri in porta e ...