Bollettino Coronavirus del 16 Gennaio 2021

(Di sabato 16 gennaio 2021) In data 16l’incremento nazionale dei casi è +0,69% (ieri +0,69%) con 2.368.733 contagiati totali, 1.719.216 dimissioni/guarigioni (+16.186) e 81.800 deceduti (+475); 557.717 infezioni in corso (-351). 16.310 nuovi positivi. Ricoverati con sintomi -57 (22.784); terapie intensive -2 (2.520) con 170 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 260.704 tamponi totali (ieri 273.506). Tutti i dati relativi ai tamponi nazionali sono condizionati da un errore nel conteggio dei test rapidi in molte Regioni, per esempio Veneto, Lazio e Piemonte, dove risulta un numero di test rapidi superiore a quello dei test totali, cosa ovviamente impossibile. I dati non sono stati semplicemente invertiti, verificheremo domani eventuali correzioni. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.134; Sicilia 1.954; Veneto 1.929; Emilia Romagna 1.674; Lazio 1.282; Campania 1.132; Puglia 1.123; ...