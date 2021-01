Bigon: “Per Calabresi-Faragò siamo ai dettagli. L’attaccante solo se ci sarà l’opportunità” (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima del match contro il Verona, anticipo delle 15.00 della 18° giornata di Serie A, il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, si è soffermato sulla situazione mercato in casa felsinea, cominciando dallo scambio tra Calabresi e Faragò: “siamo ai dettagli. Non credo che ci saranno grossi problemi. Lo vedremo nei primi giorni della settimana prossima. Per quanto riguarda L’attaccante, lo abbiamo detto spesso: cerchiamo di trovare le opportunità giuste altrimenti non faremo tanto per fare”. Foto: Bologna Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima del match contro il Verona, anticipo delle 15.00 della 18° giornata di Serie A, il direttore sportivo del Bologna, Riccardo, si è soffermato sulla situazione mercato in casa felsinea, cominciando dallo scambio tra: “ai. Non credo che ci saranno grossi problemi. Lo vedremo nei primi giorni della settimana prossima. Per quanto riguarda, lo abbiamo detto spesso: cerchiamo di trovare le opportunità giuste altrimenti non faremo tanto per fare”. Foto: Bologna Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Riccardo Bigon ha parlato prima di Bologna-Verona. Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Verona. VERON ...

Bologna, c’è il sì di Sanabria: manca solo l’accordo col Betis

Il Bologna potrebbe accogliere presto l'attaccante del Betis Antonio Sanabria. Sembra aver accettato la proposta del club rossoblù.

