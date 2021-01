Bielorussia | 160 giorni di proteste tra arresti e torture La giornalista Liubakova | «L’Ue non può restare a guardare | deve agire ora» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 16 gennaio 2021) Nel gelido inverno di Minsk, mentre la neve scende sulle strade della capitale, lecontro il risultato dell’elezione e il regime di Aleksandr Lukashenko sono arrivate al loro 160esimo giorno. E in questi mesi sono migliaia le persone scomparse, detenute arbitrariamente nelle carceri del governo. Al prolungarsi delle, il presidente bielorusso ha risposto con una repressione sempre più brutale e violenta, come quella usata contro Raman Bandarenka, il manifestante di 31 anni picchiato a morte dalle forze di polizia bielorusse dopo essere stato prelevato dal cortile della sua abitazione per aver esposto una bandiera bianca e rossa pro-democrazia. «Il livello di violenza è folle, ma ce lo aspettavamo». A parlare a Open è Hannaindipendente bielorussa e ricercatrice dell’Atlantic ...