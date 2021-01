Biden vuole cancellare l’eredità di Trump Raffica di decreti previsti per il giorno dell’insediamento

(Di domenica 17 gennaio 2021)di, proprio come lui aveva fatto a suo tempo con Barack Obama. Anche sedovrà affrontare i primi giorni senza la gran parte del suo gabinetto, visto che il processo di approvazione delle nomine al Senato non è ancora partito e forse slitterà anche a causa dell’impeachment,voltare subito pagina. Lo farà firmando una serie di– sono una decina in tutto – ilstesso del suo insediamento, il 20 gennaio, con l’obiettivo di annullare sin da subito alcuni dei provvedimento più controversi dell’era, ma anche per cercare di arginare la pandemia di Coronavirus che questa settimana ha messo a segno un altro record in negativo, facendo registrare 4.197 decessi in un solo. Usa, ...

TgLa7 : #Ivanka vuole andare a inaugurazione Biden, Trump infuriato. 'Un insulto'. Ma la figlia vuole salvare aspirazioni… - EuropeanLavinia : @Un_human_corpse @MarcoRizzoPC Che secondo me i guerrafondai del PD a cui piace l'America di Biden sono fascisti qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden vuole

Non solo in Italia, ma nel mondo intero, succedono tante cose quando vi è un vuoto di potere. Non voglio in questa sede ritornare su quanto è successo negli Stati Uniti da quando ...Non solo in Italia, ma nel mondo intero, succedono tante cose quando vi è un vuoto di potere. Non voglio in questa sede ritornare su quanto è successo negli Stati Uniti da quando ...