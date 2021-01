Biden-Harris | niente pubblico ma tante star per la cerimonia d’insediamento

Leggi su vanityfair

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il 20 gennaio (salvo modifiche) si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme alla vice presidente Kamala Harris. A causa della pandemia in corso, la cerimonia di insediamento era già stata preannunciata come molto diversa da tutte le altre a causa delle restrizioni anti Covid. Ma la situazione è stata ulteriormente modificata (e irrigidita) dopo l’assalto al Congresso, messo in atto dai sostenitori di Donald Trump il 6 gennaio, con una vera e propria irruzione all’interno delle Aule di Camera e Senato.