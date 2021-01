Biathlon | staffetta femminile Oberhof 2021 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) Continua la seconda settimana di prove a. Nella quarta giornata va in scena la4×6 km, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. L’Italia scende in pista con il quartetto formato da Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo. SEGUI LA GARA INL’evento, previstosabato 16 gennaio alle ore 14:45, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.