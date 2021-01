Biathlon oggi: orario Staffetta femminile, programma, tv, streaming, pettorali di partenza Oberhof (Di sabato 16 gennaio 2021) oggi, alle 14.45, sulle nevi di Oberhof (Germania) si terrà la Staffetta femminile 4×6 km, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Alla Rennsteig Arena godremo di un grande spettacolo, su di un percorso particolarmente impegnativo che solleciterà molto le atlete, obbligate a trovare precisione nelle serie di tiro al poligono. L’Italia si presenta con una formazione all’insegna della continuità. In prima frazione sarà Lisa Vittozzi a dare il via alla prova: la sappadina va in cerca di sensazioni positive dopo le difficoltà delle ultime uscite e la prova a squadre odierna può essere una chance. Sarà poi la volta della giovane Irene Lardschneider che si augura di dare un contributo valido e di mettere nelle migliori condizioni Dorothea Wierer di esprimere il proprio talento in terza frazione. ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021), alle 14.45, sulle nevi di(Germania) si terrà la4×6 km, valida per la Coppa del Mondo di2020-2021. Alla Rennsteig Arena godremo di un grande spettacolo, su di un percorso particolarmente impegnativo che solleciterà molto le atlete, obbligate a trovare precisione nelle serie di tiro al poligono. L’Italia si presenta con una formazione all’insegna della continuità. In prima frazione sarà Lisa Vittozzi a dare il via alla prova: la sappadina va in cerca di sensazioni positive dopo le difficoltà delle ultime uscite e la prova a squadre odierna può essere una chance. Sarà poi la volta della giovane Irene Lardschneider che si augura di dare un contributo valido e di mettere nelle migliori condizioni Dorothea Wierer di esprimere il proprio talento in terza frazione. ...

