Biathlon, mass start femminile Oberhof 2021: start list, pettorali e italiane in gara (Di sabato 16 gennaio 2021) La start list completa della mass start femminile di Oberhof, in programma domenica 17 gennaio alle ore 15:00 e valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Si chiudono le due settimane di gare nella storica località della Turingia e l'Italia ha due frecce al proprio arco: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi saranno infatti entrambe al via, con la prima reduce dal secondo posto nella sprint di giovedì e chiamata ad un'altra grande prova per provare ad accorciare su Roiseland ed Eckhoff in classifica generale. Segnali molto incoraggianti anche da Vittozzi, che sembra in crescita sugli sci e punta ad un buon piazzamento dopo essere anche rientrata tra le prime 25 della classifica generale di Coppa del Mondo.

