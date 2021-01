Biathlon | Coppa del Mondo Oberhof II 2021 | l’Italia prova a sorprendere nella staffetta femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Iloggi, sabato 16 gennaio, vedrà proseguire ladel2020-in Germania: adsi sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre oggi si disputerà la4×6 km. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lisa Vittozzi, seguita in seconda frazione da Irene Lardschneider, poi in terza toccherà a Dorothea Wierer, infine chiusura affidata a Federica Sanfilippo. La4×6 kmscatterà alle ore 14.45. In pratica quartetto obbligato per, che adII ha schierato quattro atletesprint, mentre Wierer e Vittozzi domani saranno impegnate ...