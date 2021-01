Bersani: “Crisi? Siam fuori come balconi, Italia Viva partito di transfughi arroganti” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “No ad una maggioranza di ‘raccogliticci’, in questo momento serve un nuovo patto politico che possa avere anche una gamba di centro democratico per mandare avanti le operazioni. La crisi comporta questo, la sospensione e il rallentamento delle cose da fare”. Cosi’ Pierluigi Bersani intervistato a SkyTg 24. “CRISI INCONCEPIBILE, SIAMO FUORI COME BALCONI” Leggi su dire (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “No ad una maggioranza di ‘raccogliticci’, in questo momento serve un nuovo patto politico che possa avere anche una gamba di centro democratico per mandare avanti le operazioni. La crisi comporta questo, la sospensione e il rallentamento delle cose da fare”. Cosi’ Pierluigi Bersani intervistato a SkyTg 24. “CRISI INCONCEPIBILE, SIAMO FUORI COME BALCONI”

