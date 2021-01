Berlusconi: la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente (Di sabato 16 gennaio 2021) Silvio Berlusconi in una nota informa di avere partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. “La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia” dichiara il leader di Forza Italia. Leggi su laprimapagina (Di sabato 16 gennaio 2021) Silvioin una nota informa di avere partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. “La nostra coalizione è unita e compatta mentre lainunoper migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia” dichiara il leader di Forza Italia.

