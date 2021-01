Berlusconi al vertice del centrodestra: "Noi compatti, dalla sinistra spettacolo deludente" (Di sabato 16 gennaio 2021) “Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia”. Lo scrive sui social Silvio Berlusconi. L’ex premier è stato dimesso da poco dall’ospedale di Monaco dove era stato ricoverato per accertamenti. Si dice “unito e compatto” il centrodestra al termine del vertice svoltosi a Milano. Presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giovanni Toti e Maurizio Lupi, hanno partecipato in collegamento Zoom Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa. Ho partecipato in videoconferenza al vertice del ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) “Ho partecipato in videoconferenza aldel. La nostra coalizione è unita e compatta mentre lamette in scena unoper migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia”. Lo scrive sui social Silvio. L’ex premier è stato dimesso da poco dall’ospedale di Monaco dove era stato ricoverato per accertamenti. Si dice “unito e compatto” ilal termine delsvoltosi a Milano. Presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giovanni Toti e Maurizio Lupi, hanno partecipato in collegamento Zoom Giorgia Meloni, Silvioe Lorenzo Cesa. Ho partecipato in videoconferenza aldel ...

berlusconi : Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la si… - Antonio_Tajani : Il Presidente @berlusconi sta bene. Si trova a #Monaco per sostenere alcuni esami di controllo. L'ho appena sentito… - italianfirst2 : Berlusconi al vertice del centrodestra: 'Noi compatti, dalla sinistra spettacolo deludente' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Berlusconi al vertice del centrodestra: 'Noi compatti, dalla sinistra spettacolo deludente' - EmanuelaBrambi5 : RT @berlusconi: Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi vertice Berlusconi segue il vertice in videoconferenza: "Centrodestra unito e compatto" Il Tempo Berlusconi al vertice del centrodestra: "Noi compatti, dalla sinistra spettacolo deludente"

“Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono ...

Salvini: 'Berlusconi tonico e in forma'

"Berlusconi? Bene, era collegato da remoto come Giorgia Meloni e Lorenzo Cesa. Ha partecipato e contribuito come tutti gli altri. Mi sembrava assolutamente tonico e in forma nonostante il pareggio del ...

“Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono ..."Berlusconi? Bene, era collegato da remoto come Giorgia Meloni e Lorenzo Cesa. Ha partecipato e contribuito come tutti gli altri. Mi sembrava assolutamente tonico e in forma nonostante il pareggio del ...