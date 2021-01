Belen Rodriguez, altro che gravidanza: È nera per la lite (Di sabato 16 gennaio 2021) Belen Rodriguez si mostra arrabbiata sui social, e il diretto interessato è il compagno Antonino Spinalbanese. Ma cosa è successo? Belen Rodriguez (Instagram)Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica il nome di Belen Rodriguez. La bella modella argentina, diventata ormai un’icona all’interno del panorama televisivo italiano e non solo, sembra sia pronta a diventare mamma per una seconda volta. L’indiscrezione degli ultimi giorni riguarderebbe, infatti, una nuova gravidanza ed un figlio che starebbe arrivando proprio dal rapporto con il suo ultimo compagno, Antonino Spinalbanese. Una notizia che, ovviamente sta facendo molto rumore. Dopo diversi anni dalla nascita del piccolo Santiago, nato dalla relazione con ... Leggi su kronic (Di sabato 16 gennaio 2021)si mostra arrabbiata sui social, e il diretto interessato è il compagno Antonino Spinalbanese. Ma cosa è successo?(Instagram)Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica il nome di. La bella modella argentina, diventata ormai un’icona all’interno del panorama televisivo italiano e non solo, sembra sia pronta a diventare mamma per una seconda volta. L’indiscrezione degli ultimi giorni riguarderebbe, infatti, una nuovaed un figlio che starebbe arrivando proprio dal rapporto con il suo ultimo compagno, Antonino Spinalbanese. Una notizia che, ovviamente sta facendo molto rumore. Dopo diversi anni dalla nascita del piccolo Santiago, nato dalla relazione con ...

