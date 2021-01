Belen incinta al terzo mese: chi è il nuovo fidanzato della showgirl argentina (Di sabato 16 gennaio 2021) Che sia in arrivo un fratellino per il piccolo Santiago? Le indiscrezioni parlano chiaro: Belen Rodriguez sarebbe incinta per la seconda volta e aspetterebbe un figlio dal compagno, l’hair stylist 25enne Antonio Spinalbese. Belen incinta al terzo mese A dare la notizia è stata Novella 2000 che ha rivelato una gravidanza che sarebbe già al terzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Che sia in arrivo un fratellino per il piccolo Santiago? Le indiscrezioni parlano chiaro:Rodriguez sarebbeper la seconda volta e aspetterebbe un figlio dal compagno, l’hair stylist 25enne Antonio Spinalbese.alA dare la notizia è stata Novella 2000 che ha rivelato una gravidanza che sarebbe già alL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl - positanonews : In arrivo il secondo figlio per Belen Rodriguez: incinta al terzo mese - scriptedhar : ma quindi belen e incinta - veneziaradiotv : Belén è incinta: ora è ufficiale: Tutti i dettagli - infoitcultura : Quindi Belen Rodriguez è incinta? -