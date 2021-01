BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 17 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di sabato 16 gennaio 2021)di17: Dopo una telefonata di Douglas (Henry Joseph Samiri), Hope (Annika Noelle) condivide con Brooke (Katherine Kelly Lang) un suo piano: passare del tempo con Douglas e Thomas (Matthew Atkinson) così da convincere quest’ultimo a firmarle la custodia del bambino. Ridge (Thorsten Kaye) spiega a Shauna (Denise Richards) le ultime difficoltà nel suo matrimonio e rimpiange il periodo in cui quando Brooke lo guardava con quella luce negli occhi che ora vede nello sguardo della Fulton. Thomas fa delle confidenze ad Eric (John McCook) su ciò che prova per Hope, dopo che il patriarca si è detto preoccupato per il comportamento manifestato dal nipote.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)