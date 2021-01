Batwoman sconvolge tutti con Gabriel Mann e la vera storia di Alice | anticipazioni 16 e 23 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) La prima stagione di(forse l’unica per i fan di Ruby Rose) è davvero un gioiellino e la prova arriverà anche con gli episodi di oggi, 16, e, ancor di più, con quelli che vedremo in onda sabato prossimo. Sarà allora che la folleracconterà alla sorella la sua, tutto quello che è successo nel momento dell’incidente e subito dopo, come è riuscita a salvarsi da morte certa finendo nel suo incubo peggiore mentre lei e il padre hanno smesso di cercarla per colpa della nuova moglie di quest’ultimo. Sarà un racconto straziante che consacrerà al grande pubblico la “cattiva” della serie. Ad andare in onda saranno gli episodi 5 e 6 didal titolo “La mia è una lunga e triste” e “Io sarò il giudice, io sarò la giuria” in cui ...