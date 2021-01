Batman | da oggi su Sky Cinema un canale interamente dedicato al cavaliere oscuro

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 gennaio 2021) Su Skysi accende un, daal 24 gennaio, con una collezione di 7 film che riporteranno gli spettatori nella cupa Gotham City.arriva su Skycon un: daa domenica 24 gennaio SkyCollection (303 di Sky) si tinge di nero e si trasforma in Sky. Le cupe atmosfere di Gotham City faranno da teatro all'inarrestabile lotta contro il crimine di Bruce Wayne, il multimilionario che combatte i suoi antagonisti indossando la maschera del leggendario Uomo Pipistrello. In attesa del prossimo The ...