Basket | l' Unieuro impegnata a Latina Coach Dell' Agnello | ' Napoli fa parte del passato'

CorriereRomagna : Basket A2, Dell'Agnello: 'Unieuro, occhi aperti a Latina' - - SportinRomagna : Basket, Unieuro Forlì: l'esaltante stagione nell'analisi di Anna Mazzotti #sportinromagna #basket… - tackleduro : Guido Bagatta irrompe nel twitter basket e schiaccia in faccia a tutti. Scrivendo cose apparentemente senza senso a… - CorriereRomagna : Basket A2, Dell'Agnello: 'Brava Unieuro, questa vale doppio' - - CorriereRomagna : Basket A2, Unieuro-show contro Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Unieuro

Corriere Romagna

BASKET, SERIE A2Andrà in scena domani il tredicesimo e ultimo turno d'andata della serie A2 del basket maschile, ma per la Benacquista Latina la sfida casalinga in cartello alle 17 al ...Un esame di maturità attende la capolista. Giornata di vigilia per la Pallacanestro 2.015, che nel pomeriggio parte per ...