Avellino, Braglia: “Bisogna migliorare, ma sono felice della vittoria” (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Un gol di Adamo al 10? regala il successo per 1-0 all’Avellino al “Partenio-Lombardi” contro la Cavese nella diciannovesima giornata del girone C di LegaPro Con questo successo gli irpini si portano a 31 punti in classifica, mentre la Cavese resta ferma a quota 8. “Nella prima mezz’ora abbiamo giocato bene – ammette il tecnico dei lupi, Piero Braglia – Dopo la loro prima occasione ci è venuta un po’ di paura. Siamo diventati rinunciatari e non abbiamo più gestito la palla facendo fatica rispetto all’inizio. Bisogna migliorare in qualità e dobbiamo dare di più“. “Non faccio polemica – continua il tecnico – Pareggio o meno, sono contento di aver vinto”. “Nonostante i tanti problemi devo fare i complimenti ai ragazzi – ammette ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un gol di Adamo al 10? regala il successo per 1-0 all’al “Partenio-Lombardi” contro la Cavese nella diciannovesima giornata del girone C di LegaPro Con questo successo gli irpini si portano a 31 punti in classifica, mentre la Cavese resta ferma a quota 8. “Nella prima mezz’ora abbiamo giocato bene – ammette il tecnico dei lupi, Piero– Dopo la loro prima occasione ci è venuta un po’ di paura. Siamo diventati rinunciatari e non abbiamo più gestito la palla facendo fatica rispetto all’inizio.in qualità e dobbiamo dare di più“. “Non faccio polemica – continua il tecnico – Pareggio o meno,contento di aver vinto”. “Nonostante i tanti problemi devo fare i complimenti ai ragazzi – ammette ...

L'Avellino chiude il girone di andata come aveva chiuso l'anno ... Probabilmente sarà anche per questo che al 60' Braglia ha cambiato la coppia d'attacco ma senza sortire effetti significativi

Su un Avellino poco cattivo: "Non sono d'accordo, probabile che se oggi giocavamo con la Ternana e il Bari ..."

L'Avellino chiude il girone di andata come aveva chiuso l'anno ... Probabilmente sarà anche per questo che al 60' Braglia ha cambiato la coppia d'attacco ma senza sortire effetti significativi