Ava la trama del film con Jessica Chastain che sta conquistando la Top Ten di Netflix

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ava ilaction entra subito in Top Ten, un action cone John Malkovich Ava un action all star per la Top Ten diposizionatosi subito ai primi posti grazie a unaavvincente e a un gruppo di star hollywoodiane capaci di stuzzicare la curiosità degli abbonati della piattaforma. Inizialmente ildoveva intitolarsi Eva. Diretto da Tate Taylor ilprodotto daanche protagonista, non è un originale della piattaforma ma undi Voltage Pictures non uscito al cinema causa pandemia e che sta pian piano entrando nei cataloghidel mondo e già da dicembre era in quelli di USA e Regno Unito. Ilè uscito in Ungheria e in ...