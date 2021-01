Auto ecobonus: da lunedì 18 gennaio possibile prenotazione per 700 milioni di euro (Di sabato 16 gennaio 2021) I concessionari, annuncia il ministero dello Sviluppo economico in una nota, potranno, a partire da lunedì 18 gennaio, accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1, mentre è già possibile prenotare quelli per la categoria L. Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) I concessionari, annuncia il ministero dello Sviluppo economico in una nota, potranno, a partire da18, accedere sulla piattaforma.mise.gov.it per inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1, mentre è giàprenotare quelli per la categoria L.

liviofiorillo : RT @ANSA_Motori: Ecobonus 2021 auto e moto, dal 18 gennaio via a prenotazioni concessionari #ANSAmotori - Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Motori: Ecobonus 2021 auto e moto, dal 18 gennaio via a prenotazioni concessionari #ANSAmotori - FirenzePost : Auto ecobonus: da lunedì 18 gennaio possibile prenotazione per 700 milioni di euro - ANSA_Motori : Ecobonus 2021 auto e moto, dal 18 gennaio via a prenotazioni concessionari #ANSAmotori - Asgard_Hydra : Nuovi incentivi auto (elettriche e non): dal 18 gennaio si riparte -