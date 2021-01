Atletica | Alice Mangione | “Non mi aspettavo di vincere il titolo italiano”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite della puntata, il lieto ritorno di, la giovanissima velocista italiana che, lo scorso agosto, ha conseguito l’importante traguardo delnei 400 metri, e con un tempo importantissimo. “Sono molto soddisfatta della stagione del 2020 – dichiara-, non midie soprattutto di scendere sotto i 53”. Spero sia l’inizio di un lungo percorso. Ora mi trovo a Formia, per un ritiro di quindici giorni. Ci alleniamo ‘in vista di’, perché al momento non sappiamo quando faremo gare. Forse, la prossima settimana farò indoor e sono molto curiosa di come andrà. Essere qui è un grande stimolo, con le altre atlete ci aiutiamo e ...