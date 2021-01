Atalanta-Genoa 17 gennaio ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 gennaio 2021) L’è di nuovo dove siamo stati abituati a trovarla nelle ultime due stagioni, in zona Champions League e con un attacco che in tre giornate e dopo il 4-1 sul campo del Benevento si appresta di nuovo a essere il più prolifico del campionato e il trend è stato confermato anche in coppa Italia InfoBetting: Scommesse Sportive e