Ascolti Tv venerdì 15 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 16 gennaio 2021) Prima serata milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti mila e % mila e% mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche – Access Prime Time Soliti Ignoti – Rai 1 – mln/% Striscia la notizia – Canale 5 – mln/% Che Succ3de? + Un posto al sole – Rai 3 mln/ % Stasera Italia – Rete 4 – mln/-% Tg2 Post – Rai 2 – mln/% Otto e mezzo – la7 – mln/% CSI Miami – Italia ...