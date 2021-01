Ascoli Piceno: accoltellato in strada, prima di morire fa il nome del suo aggressore (Di sabato 16 gennaio 2021) Un uomo di 56 anni è morto, ucciso a coltellate in strada, ad Ascoli Piceno. prima di morire è riuscito però a dire chi era l’autore del gesto, che poi è stato raggiunto dai militari. Sul caso indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno che hanno già individuato il presunto aggressore. Ascoli Piceno; accoltellato in strada Tutto è accaduto in pochi attimi intorno alle 22 di venerdì sera, un 56enne originario di Salerno, Franco Lettieri, è stato ucciso con diversi colpi di coltello e poi lasciato in una pozza di sangue. L’aggressione è avvenuta in via dei Soderini, nei presi di Porta Romana, ad Ascoli Piceno. Immediato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Un uomo di 56 anni è morto, ucciso a coltellate in, addiè riuscito però a dire chi era l’autore del gesto, che poi è stato raggiunto dai militari. Sul caso indagano i carabinieri del Comando Provinciale diche hanno già individuato il presuntoinTutto è accaduto in pochi attimi intorno alle 22 di venerdì sera, un 56enne originario di Salerno, Franco Lettieri, è stato ucciso con diversi colpi di coltello e poi lasciato in una pozza di sangue. L’aggressione è avvenuta in via dei Soderini, nei presi di Porta Romana, ad. Immediato ...

