Articolo Uno: "Pronti a costruire l'alternativa a Mastella"

Tempo di lettura: 2 minuti

Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gianluca Aceto, coordinatore della federazione provinciale di Benevento di Articolo Uno. 

Di seguito il testo: "L'approssimarsi della individuazione della data della prossima tornata elettorale vede il coordinamento di Articolo Uno Sannio impegnato su tutto il territorio provinciale al fine di definire le migliori soluzioni in termini di alleanze sul territorio per ciò che riguarda le elezioni in tutti i comuni coinvolti, quindi del rinnovo per il Consiglio Comunale di Benevento Capoluogo. Saremo in grado di offrire il nostro contributo sia in termini di risorse umane sia in termini di idee al fine di portare avanti un progetto politico che spinga sui temi a noi più cari a partire dal lavoro, l'ambiente, la salute e il welfare. Non sfugge a nessuno l'importanza ...

