(Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) – Nato il 20 marzo 1926 nella piccola cittàdi Tsuwano,studiòe disegno e, nel 1948, si laureò presso il Yamaguchi Teacher Training College. Ha insegna per dieci anni in una scuola elementare a Tokyo prima di iniziare a illustrare libri per bambini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

mari_Mochizuki : RT @TV7Benevento: Arte: è morto Mitsumasa Anno, grande maestro giapponese dell'illustrazione (2)... - TV7Benevento : Arte: è morto Mitsumasa Anno, grande maestro giapponese dell'illustrazione (2)... - Erich_IT5 : RT @FartFromAmerika: - PonytaEle : RT @FartFromAmerika: - loscornetteros : RT @Zanichelli_ed: Grazie al nuovo Dpcm del 14 gennaio, il @mart_museum di Trento e Rovereto è il primo ad annunciare la riapertura con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte morto

Fortune Italia

(Adnkronos) - Nato il 20 marzo 1926 nella piccola città giapponese di Tsuwano, Mitsumasa Anno studiò arte e disegno e, nel 1948, si laureò presso il Yamaguchi Teacher Training College. Ha insegna per ...La chiesa di Vicarello, in provincia di Livorno, era gremita di gente per l'ultimo saluto a Paolo Bucinelli, in arte Solange, il sensitivo trovato morto nella sua casa di Mortaiolo lo scorso 7 gennaio ...