Orli19831 : RT @romanewseu: Il figlio di #Mihajlovic a #Zaniolo: 'Aristacca i social' (FOTO) #ASRoma #Romanewseu - romanewseu : Il figlio di #Mihajlovic a #Zaniolo: 'Aristacca i social' (FOTO) #ASRoma #Romanewseu - edoardoconti91 : RT @_DAGOSPIA_: 'ARISTACCA I SOCIAL'– DUSAN MIHAJLOVIC, FIGLIO 18ENNE DI SINISA E TIFOSO DELLA LAZIO, SFOTTE ZANIOLO - _DAGOSPIA_ : 'ARISTACCA I SOCIAL'– DUSAN MIHAJLOVIC, FIGLIO 18ENNE DI SINISA E TIFOSO DELLA LAZIO, SFOTTE ZANIOLO - infoitsport : Lazio - Roma, il figlio di Mihajlovic prende in giro Zaniolo: 'Aristacca i social' -

Ultime Notizie dalla rete : aristacca social

MIHAJLOVIC ZANIOLO INSTAGRAM – Il derby è andato in scena ieri, ma i vari sfottò sembrano destinati ad andare avanti per giorni. Il più recente, ma sicuramente non l’ultimo, è quello di Dusan Mihajlov ...Dusan non ha mai nascosto la passione per la Lazio, trasmessa da papà Sinisa, ex difensore dello scudetto del 2000 e leggenda biancoceleste. a Lazio domina la Roma nel derby, all’Olimpico finisce 3-0 ...