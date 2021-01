(Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gen. – (Adnkronos) – “IlArcheologico Nazionale diè al lavoro in vista del cinquantesimo anniversario daldeidi”. Il direttore Carmelo Malacrino annuncia l’avvio delle attività per le celebrazioni del 2022, con un progetto inclusivo che guarda alle molteplici realtà del territorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Archeologia: Bronzi di Riace, Museo Reggio Calabria prepara 50esimo ritrovamento (3)... - TV7Benevento : Archeologia: Bronzi di Riace, Museo Reggio Calabria prepara 50esimo ritrovamento (2)... - TV7Benevento : Archeologia: Bronzi di Riace, Museo Reggio Calabria prepara 50esimo ritrovamento... -

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia Bronzi

(Adnkronos) - I Bronzi di Riace sono il simbolo identitario non solo di questo territorio, ma di tutta la regione, nonché capolavori d’arte greca famosi in tutto il mondo. Un brand culturale di valore ...REGGIO CALABRIA – «Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è al lavoro in vista del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace». Lo afferma, in una nota, il direttore C ...