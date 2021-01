Archeologia | Bronzi di Riace | Museo Reggio Calabria prepara 50esimo ritrovamento 3

(Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Già alla fine dello scorso anno - conclude Malacrino - ho scritto al Ministero e alla Direzione Generale Musei per invocare uno stanziamento di fondi per sostenere l'iniziativa. Auspico che i 50 anni deidipossano offrire anche un contributo significativo per strutturare un'offerta turistica sostenibile, con la quale presentare il vero volto della, fatto di storia, culture, sapori e magnifici paesaggi".

SardiniaPost

(Adnkronos) - I Bronzi di Riace sono il simbolo identitario non solo di questo territorio, ma di tutta la regione, nonché capolavori d'arte greca ...REGGIO CALABRIA – «Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è al lavoro in vista del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace». Lo afferma, in una nota, il direttore C ...