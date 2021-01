Archeologia | Bronzi di Riace | Museo Reggio Calabria prepara 50esimo ritrovamento 3

(Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Già alla fine dello scorso anno – conclude Malacrino – ho scritto al Ministero e alla Direzione Generale Musei per invocare uno stanziamento di fondi per sostenere l’iniziativa. Auspico che i 50 anni deidipossano offrire anche un contributo significativo per strutturare un’offerta turistica sostenibile, con la quale presentare il vero volto della, fatto di storia, culture, sapori e magnifici paesaggi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(Adnkronos) - I Bronzi di Riace sono il simbolo identitario non solo di questo territorio, ma di tutta la regione, nonché capolavori d’arte greca famosi in tutto il mondo. Un brand culturale di valore ...REGGIO CALABRIA – «Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è al lavoro in vista del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace». Lo afferma, in una nota, il direttore C ...