Antonella Ruggiero: "Dopo Vacanze romane ho scelto il mondo" (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel suo ultimo album l'ex voce dei Matia Bazar tra arie sacre e brani di De André: "Ho cambiato tutto per non omologarmi" Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel suo ultimo album l'ex voce dei Matia Bazar tra arie sacre e brani di De André: "Ho cambiato tutto per non omologarmi"

Notiziedi_it : Antonella Ruggiero: “I talent non mi interessano. Reunion dei Matia Bazar a Sanremo? Direi di no” - paoloigna1 : antonella ruggiero - occhi di bambino - yashal_f : @therealsergente Credo che più che boria si tratti di cifra stilistica: quella è la sua vocalità, così rende al meg… - Robertamarchet : “Il lavoro degli artisti non può essere costantemente sotto un riflettore. L’arte ha bisogno anche di silenzi”… - sonikmusicnet : Ora in onda: ANTONELLA RUGGIERO - OCCHI DI BAMBINO -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Ruggiero Antonella Ruggiero: "I talent non mi interessano. Reunion dei Matia Bazar a Sanremo? Direi di no" Today.it Antonella Ruggiero: "Dopo Vacanze romane ho scelto il mondo"

Nel suo ultimo album l’ex voce dei Matia Bazar tra arie sacre e brani di De André: "Ho cambiato tutto per non omologarmi" ...

"Dopo Vacanze romane ho scelto il mondo"

Nel suo ultimo album l’ex voce dei Matia Bazar tra arie sacre e brani di De André: "Ho cambiato tutto per non omologarmi" ...

Nel suo ultimo album l’ex voce dei Matia Bazar tra arie sacre e brani di De André: "Ho cambiato tutto per non omologarmi" ...Nel suo ultimo album l’ex voce dei Matia Bazar tra arie sacre e brani di De André: "Ho cambiato tutto per non omologarmi" ...