Antonella Clerici sostituirà Mara Venier a Domenica In? Arrivano le risposte (Di sabato 16 gennaio 2021) Antonella Clerici sostituirà Mara Venier a Domenica In? Arrivata poco fa la risposta della diretta interessata. Scopriamo cosa ha detto Il tormentone sulla successione della conduttrice veneziana alla guida di Domenica In va avanti ormai da mesi, con tante voci che si rincorrono e che parlano di un addio di Zia Mara dal programma storico L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021)In? Arrivata poco fa la risposta della diretta interessata. Scopriamo cosa ha detto Il tormentone sulla successione della conduttrice veneziana alla guida diIn va avanti ormai da mesi, con tante voci che si rincorrono e che parlano di un addio di Ziadal programma storico L'articolo proviene da Leggilo.org.

RaiTre : Tra pochissimo alle ore 15.00 a @TvTalk_Rai saranno ospiti nella puntata: Antonella Clerici, Stefano De Martino, Be… - TV_Italiana : Ne ha condotte circa una decina eppure il format delle gare televisive non le è mai piaciuto: l'ammissione di Anton… - hiddlestovn : '96 e quando c'è antonella clerici in tv - che seguo assiduamente cosa già discutibile di per sé - guardo le staub… - Tele_Visionaro : RT @NicoloC__: Antonella Clerici sull'ipotetica sostituzione di Mara Venier a #DomenicaIn, qualora lei dovesse lasciare: 'No, assolutamente… - NicoloC__ : Antonella Clerici sull'ipotetica sostituzione di Mara Venier a #DomenicaIn, qualora lei dovesse lasciare: 'No, asso… -